2018-07-19T02:39:18+03:00
Экономика

Сенатор-республиканец внес в конгресс США проект о санкциях против «Северного потока – 2»

Джон Баррассо предлагает «наказывать долларом» инвесторов строительства газопровода и поощрять тех, кто покупает газ у Штатов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон БаррассоАмериканский сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон БаррассоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо в среду предложил конгрессу США рассмотреть свой законопроект о санкциях, направленных против газопровода «Северный поток – 2».

Документ предусматривает экономические ограничения в отношении всех, кто помогает России строить трубопровод по дну Балтийского моря, и «меры поощрения» для тех, кто покупает американский природный газ. По задумке автора, это «спасет союзников по НАТО от политического принуждения России» и ускорит экспорт голубого топлива из Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте сенатора.

«Такие страны, как Германия, должны сокращать объем природного газа, который они закупают у России, а не повышать его», - заявляет Баррассо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, перед началом саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на партнеров по Альянсу, поддержавших проект. Особенно он был раздосадован позицией Германии, которую назвал «заложницей» российской энергетической политики.

Однако, вернувшись в Вашингтон после встречи с президентом России в Хельсинки, он признал право ФРГ участвовать в проекте, хоть и посетовал, что Берлин многое теряет, – дескать, лучше бы немцы покупали американский газ.

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