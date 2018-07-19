Сенатор-республиканец внес в конгресс США проект о санкциях против «Северного потока – 2»
Американский сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо в среду предложил конгрессу США рассмотреть свой законопроект о санкциях, направленных против газопровода «Северный поток – 2».
Документ предусматривает экономические ограничения в отношении всех, кто помогает России строить трубопровод по дну Балтийского моря, и «меры поощрения» для тех, кто покупает американский природный газ. По задумке автора, это «спасет союзников по НАТО от политического принуждения России» и ускорит экспорт голубого топлива из Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте сенатора.
«Такие страны, как Германия, должны сокращать объем природного газа, который они закупают у России, а не повышать его», - заявляет Баррассо.
Напомним, как писал сайт kp.ru, перед началом саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на партнеров по Альянсу, поддержавших проект. Особенно он был раздосадован позицией Германии, которую назвал «заложницей» российской энергетической политики.
Однако, вернувшись в Вашингтон после встречи с президентом России в Хельсинки, он признал право ФРГ участвовать в проекте, хоть и посетовал, что Берлин многое теряет, – дескать, лучше бы немцы покупали американский газ.
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