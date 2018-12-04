Погода в Москве на 4 декабря 2018 года: в столице будет облачно и около нуля градусов

4 Дек. 06:55 2018-12-04T06:55:19+03:00

Во вторник, 4 декабря, в Москве ожидается небольшой снег и около нуля градусов Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 4 декабря 2018 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 4 декабря 2018 года.

Как и обещали метеорологи, в начале этой недели в столице потеплело. Так, и во вторник столбики термометров в мегаполисе не опустятся ниже -2…0 градусов. При этом небо вновь будет затянуто облаками. А местами в городе пройдет небольшой снег. Ветер же будет дуть южный со скоростью 6-11 метров в секунду.

В ночь на среду, 5 декабря, температура воздуха в столице составит -4…-2 градуса, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток также возможен слабый снег.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, осень-2018 в Москве вошла в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Хотя закончилась она по-настоящему зимней погодой: солнечной и морозной, с температурой на четыре - пять градусов ниже климатических норм.

Между тем на этой неделе в столице ожидается оттепель: по прогнозам, в среду, 5 декабря, столбики термометров поднимутся до +1 градуса. Однако уже в ночь на субботу воздух остынет до -11 градусов.