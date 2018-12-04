2018-12-04T12:09:02+03:00
Общество

Наталья Поклонская и ее муж Иван Соловьев о «свадебном фото» на фоне портрета Николая II: фотомонтаж был очевиден

Супруги рассказали Радио «Комсомольская правда» о том, как видео с их торжества было продано прессе
Дарья ИВАШКИНА
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее муж Иван СоколовДепутат Госдумы Наталья Поклонская и ее муж Иван СоколовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее муж Иван Соколов в первом совместном интервью, которое супруги дали Радио «Комсомольская правда», рассказали, как видео с их свадьбы продали прессе.

Как оказалось, пара не рассчитывала на публичность. Однако, по заверениям супругов, они «ни на кого не обиделись» и «зла ни на кого не держат».

- Наверное, шли переговоры, как это видео наиболее выгодно реализовать. Судя по всему, переговоры успешно прошли. В тот день 13 августа посмотрел в телефон, увидел более 70 звонков без ответа, все мессенджеры были забиты просьбами, вопросами, правда ли это. Я спрятал телефон под диван, - сказал Иван Соколов.

Также семейная пара прокомментировала свое «свадебное фото» на фоне портрета Николая II. Так, муж Поклонской заметил, что фотомонтаж «был очевиден».

- Взяли фото Наташи из актового зала прокуратуры. И мою старую фотографию откопали. У людей возникли сомнения: правда ли это, - отметил Соколов.

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