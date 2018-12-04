2018-12-04T12:53:10+03:00
Политика

Поклонская с мужем рассказали, где живут после свадьбы

У политика в Крыму нет ни земли, ни дома
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Депутат Госдумы Наталья Поклонская с супругом юристом Иваном Соловьевым.Депутат Госдумы Наталья Поклонская с супругом юристом Иваном Соловьевым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская совместно с супругом юристом Иваном Соловьевым рассказали в интервью радио «Комсомольская правда», где они обосновались после свадьбы.

На вопрос о том, где они живут большую часть времени, супруги ответили, что три недели обитают в Москве, одну - в Крыму.

- Три недели в месяц мы должны быть в столице. У Натальи в Госдуме. А на региональную неделю мы отправляемся в Крым. Там личный прием граждан проходит. Где-то совмещаем это с небольшим отдыхом. У Наташи там есть служебная квартира. Она нам не принадлежит, - отметил Соловьев.

Супруг депутата также рассказал, что больше всего пара любит проводить время в доме родителей Поклонской в селе Уютном.

- Там все напоминает о ее детских годах. Там другой ритм жизни, по-другому люди относятся. Я был искренне изумлен. Потому что Наталья, будучи прокурором больше двух лет, не имеет в Крыму абсолютно ничего. Ни земли, ни дома, ни какого-то бизнеса. Сейчас нам бы хотелось скромный домик там сделать.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская тайно вышла замуж в Крыму. О свадьбе политика разболтался один из гостей торжества.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ НАТАЛЬИ ПОКЛОНСКОЙ И ЕЕ МУЖА ИВАНА СОЛОВЬЕВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Знакомая умершего футболиста «Локомотива» предположила, что его отравили
Российские артисты рассказали про размер своей пенсии
Посольство США на Украине предупредило туристов о высоком уровне террористической угрозы
В Киеве признали, что Керченский пролив открыт для судоходства
Пропавший в Армении самолет Су-25 потерпел крушение в горах
Выходные дни в декабре 2018 года: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
Песков не исключил сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока - 2»
Захара Прилепина назначили заместителем худрука МХАТ имени Горького
На Украину не пустили более 600 россиян из-за военного положения
«Алтайский край. Все настоящее!»: Губернатор Виктор Томенко рассказал о продвижении регионального туристического бренда
Поклонская поделилась любимым рецептом
Поклонская рассказала историю знакомства со своим мужем
В парижском округе пострадали 14 человек в результате ДТП с автобусом
Астронавты при установке оборудования потеряли деталь в открытом космосе
Поклонская с мужем рассказали, планируют ли они завести детей