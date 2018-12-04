Поклонская с мужем рассказали, где живут после свадьбы

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-04T12:53:10+03:00

У политика в Крыму нет ни земли, ни дома

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Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская совместно с супругом юристом Иваном Соловьевым рассказали в интервью радио «Комсомольская правда», где они обосновались после свадьбы.

На вопрос о том, где они живут большую часть времени, супруги ответили, что три недели обитают в Москве, одну - в Крыму.

- Три недели в месяц мы должны быть в столице. У Натальи в Госдуме. А на региональную неделю мы отправляемся в Крым. Там личный прием граждан проходит. Где-то совмещаем это с небольшим отдыхом. У Наташи там есть служебная квартира. Она нам не принадлежит, - отметил Соловьев.

Супруг депутата также рассказал, что больше всего пара любит проводить время в доме родителей Поклонской в селе Уютном.

- Там все напоминает о ее детских годах. Там другой ритм жизни, по-другому люди относятся. Я был искренне изумлен. Потому что Наталья, будучи прокурором больше двух лет, не имеет в Крыму абсолютно ничего. Ни земли, ни дома, ни какого-то бизнеса. Сейчас нам бы хотелось скромный домик там сделать.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская тайно вышла замуж в Крыму. О свадьбе политика разболтался один из гостей торжества.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ НАТАЛЬИ ПОКЛОНСКОЙ И ЕЕ МУЖА ИВАНА СОЛОВЬЕВА