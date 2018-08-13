2018-08-13T21:45:27+03:00
Общество

Наталья Поклонская вышла замуж

Свадьба прошла скромно, гуляли в Крыму
Антон Власов
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Депутат Наталья Поклонская вышла замуж. ФОТО Владимир ФЕДОРЕНКО / РИА НовостиДепутат Наталья Поклонская вышла замуж. ФОТО Владимир ФЕДОРЕНКО / РИА Новости
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Все мужчины-поклонники "крымской няши" льют горькие слезы, читая последние новости. Тайно вышла замуж в Крыму депутат Госдумы Наталья Поклонская. Секрет выболтал журналистам один из гостей торжества. Якобы гуляли скромно, но со вкусом. Говорят, на праздник позвали родственников и коллег.

Пишут, что ее новый муж - руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. У 47-летнего избранника крымской красавицы большой послужной список. Он обладает наградой заслуженного юриста РФ и докторской степенью в сфере юридических наук. Соловьев - православный человек, даже удостоился медали за церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской епархиями.

Иван Соловьев. ФОТО: портал "Образование и Православие" orthedu.ru

Иван Соловьев. ФОТО: портал "Образование и Православие" orthedu.ru

И хоть свадьбу главной красотки Думы обсуждает вся страна, правда об ее личной жизни спрятана за семью печатями. Телефон Поклонской целый день недоступен. Соловьев тоже не отвечает. В окружении депутата боятся что-то рассказывать про эту историю. Но внимательные читатели соцсетей разглядели, что на заседание Госдумы 25 июля Поклонская пришла с колечком на безымянном пальце. Раньше его там не было…

Ни сном, ни духом о громком замужестве Поклонской ее коллеги из Госдумы.

- Она очень скрытный человек, - поделился с «КП» один из депутатов. – Наталья не общается с депутатами. Ходит из кабинета в зал заседаний и обратно. Часто ее сопровождают помощники, больше похожие на личных охранников.

Наталья Поклонская в редакции "Комсомольской правды". Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Поклонская в редакции "Комсомольской правды".Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты и раньше пытались разузнать подробности амурных дел Поклонской. Год назад депутат говорила прессе, что у нее был возлюбленный. Но до свадьбы дело не дошло.

- У меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. К сожалению, так уж сложилось, что мы расстались, - сказала Поклонская.

У крымского депутат есть дочь Анастасия. Она родилась в 2005 году и носит мамину фамилию. Хотя Поклонская отрицает, что у нее был официальный муж.

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За личной жизнью депутата Госдумы Натальи Поклонской следят с тех пор, как ее впервые представили первым российским прокурором Крыма. Сначала она стала символом полуострова, потом всей России, и сейчас ее имя постоянно на слуху (подробности)

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