Пропавший в Армении самолет Су-25 потерпел крушение в горах

СЕГОДНЯ 14:04 2018-12-04T14:04:17+03:00

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Во вторник, 4 декабря, стало известно, что самолет Су-25 вооруженных сил (ВС) Армении, о потере связи с которым ранее сообщили в Минобороны республики, потерпел крушение в Мараликском районе страны. Обломки воздушного судна обнаружили в горах после масштабных поисковых работ.

При этом, как заметил официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, оба пилота штурмовика погибли. «Самолет найден в Мараликском районе, в горах. Погибшие летчики - подполковник Бабаян и майор Манукян», - приводит слова Ованнисяна ТАСС.

В настоящее время на месте крушения работают оперативники и спасатели.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 4 декабря, Минобороны Армении сообщило о потере связи с Су-25. Тогда отмечалось, что штурмовик исчез с экранов радаров, когда выполнял учебно-тренировочный полет по плану ежедневной боевой подготовки.