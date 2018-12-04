Ушаков рассказал о чем переговорили на G20 Путин и Трамп
Президент России Владимир Путин успел кратко переговорить в американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
По его словам, беседа длилась около 15 минут. За это время политики обменялись мнениями по поводу инцидента в Керченском проливе.
«Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту, и состоялся разговор, о котором наш президент уже прессе рассказал. В основном там обсуждался инцидент в районе Керченского пролива», - передает слова Ушакова Интерфакс.
Юрий Ушаков пояснил, что президент США слушал аргументы Владимира Путина внимательно. В ходе разговора тема ближайшей встречи не обсуждалась.
Напомним, что в ходе проведения саммита G20 Владимир Путин и Дональд Трамп должны были провести полноформатную встречу. Однако американский президент в последний момент все отменил.