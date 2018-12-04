Ушаков рассказал о чем переговорили на G20 Путин и Трамп

СЕГОДНЯ 17:26 2018-12-04T17:27:26+03:00

Путин и Трамп коротко обсудили ситуацию в Керчи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беседа президентов России и США в Аргентине длилась около 15 минут

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Президент России Владимир Путин успел кратко переговорить в американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, беседа длилась около 15 минут. За это время политики обменялись мнениями по поводу инцидента в Керченском проливе.

«Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту, и состоялся разговор, о котором наш президент уже прессе рассказал. В основном там обсуждался инцидент в районе Керченского пролива», - передает слова Ушакова Интерфакс.

Юрий Ушаков пояснил, что президент США слушал аргументы Владимира Путина внимательно. В ходе разговора тема ближайшей встречи не обсуждалась.

Напомним, что в ходе проведения саммита G20 Владимир Путин и Дональд Трамп должны были провести полноформатную встречу. Однако американский президент в последний момент все отменил.