2018-11-29T20:27:57+03:00
В мире

Трамп отменил встречу с Путиным

Американский лидер сообщил в твиттере, что переговоры с Кремлём откладываются
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Трамп отменил встречу с ПутинымТрамп отменил встречу с ПутинымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп в последний момент решил отложить беседу с российским лидером Владимиром Путиным, которая ожидалась на саммите «G-20» в Аргентине - 1 декабря.

- Основываясь на том, что украинские корабли и экипажи до сих пор не возвращены из России, полагаю, было бы лучше для всех сторон отменить ранее запланированную встречу, — написал он в Твиттере.

Американский лидер сообщил в твиттере, что переговоры с Кремлём откладываются Фото: Twitter.com

Американский лидер сообщил в твиттере, что переговоры с Кремлём откладываютсяФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

В общем, и сослагательное наклонение употреблено, и нет обвинений - что Москва неправа в керченском конфликте... Да и в следующем же твите Трамп и вовсе оговорился, что встреча лишь отложена - пока «ситуация не разрешится». А так-то он готов.

- Нужно сделать скидку на непостоянство Трампа, он может выступить с взаимоисключающими заявлениями в течение дня. Так, саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном то «отменялся», то «снова планировался» и в итоге успешно прошёл, — сказал «КП» американист Ярослав Левин. - К тому же надо учитывать антироссийскую истерию внутри США. Мог ли в такой атмосфере Трамп отменить встречу с Путиным? Мог. А мог ли ее не отменять? Не мог. Впрочем, во время полета в Аргентину он может снова поменять свое решение.

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