2018-12-04T22:24:44+03:00
Политика

Трамп заявил о начале торговых переговоров с Китаем

Президент США ожидает, что они закончатся в течение 90 дней со дня «очень теплого обеда» с Си Цзиньпином
Алена Басавина
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Трамп написал о переговорах с КитаемТрамп написал о переговорах с КитаемФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп объявил о старте торговых переговоров с Китаем. Об этом политик написал в своем Twitter.

«Переговоры с Китаем уже начались. Если всё будет нормально, они закончатся в течение 90 дней со дня нашего замечательного и очень теплого обеда с президентом Си в Аргентине», - указал Трамп.

По его словам, переговоры будет вести торговый представитель США Роберт Лайтхазер при тесной связи с министром финансов Стивом Мнучиным, министром торговли Уилбуром Россом, советником президент по экономике Ларри Кудлоу и еще одним консультантом - Питером Наварро.

Трамп пояснил, что если с Китаем не получиться договориться, что он заставит «заплатить за эту вольность».

Напомним, что ранее Трамп уже сообщал, что встреча с китайским лидером на полях саммита G20 прошла успешно. После встречи он объявил, что не станет поднимать пошлины на товары из Поднебесной после 1 января 2018 года.

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