2018-12-04T00:35:26+03:00
Политика

Трамп: Встреча с Си Цзиньпином была «замечательной»

Переговоры президента США с лидером Китая прошли на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американо-китайские переговоры в Буэнос-АйресеАмерикано-китайские переговоры в Буэнос-АйресеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп очень восторженно отозвался о своей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в столице Аргентины. По мнению главы Белого дома, отношения Вашингтона с Пекином после переговоров на саммите «Большой двадцатки» сдвинулись в сторону улучшения, и теперь будут происходить «очень хорошие вещи».

«Моя встреча в Аргентине с президентом Китая Си (Цзиньпином) была замечательной. Отношения с Китаем сделали большой шаг вперёд! Произойдут очень хорошие вещи. Мы ведём переговоры с позиции силы, но Китай тоже может много получить, когда и если сделка будет завершена», - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, каксообщал сайт kp.ru, ранее Трамп уже говорил, что его встреча с китайским лидером на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе была «очень успешной». После переговоров с делегацией КНР он объявил, что он не станет поднимать пошлины на товары из Поднебесной после 1 января нового года.

Правда, с условием: если в следующие 90 дней Вашингтону не удастся договориться с Пекином по некоторым торговым вопросам, 10-процентные пошлины вырастут до 25%.

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