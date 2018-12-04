2018-12-04T23:19:25+03:00
Общество

В России более половины родителей делают уроки за своих детей

Проект Mail.ru Дети провел опрос среди своих пользователей
Юлия ДИВЕЕВА
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Большинство российских школьников делают домашние уроки с родителямиБольшинство российских школьников делают домашние уроки с родителямиФото: Архив "КП"
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Более половины родителей школьников в России делают уроки вместо своих детей. Об этом стало известно в ходе опроса, который провел проект Mail.ru Дети.

Исследование показало, что 56% россиян приходилось выполнять школьные задания за ребенка. Причем чаще всего им приходится решать математику (32%), также родители делают упражнения по иностранному (28%) и русскому (26%) языкам. Еще 25% рисуют вместо своих чад для уроков изобразительного искусства, а 19% пишут сочинения по литературе.

Папы и мамы школьников признались, что самыми трудными предметами являются математика, русский и иностранный языки. Поэтому уроки вместе с детьми делает большинство родителей (70%). Однако 33% из них уверены, что ребенок должен справляться с домашним заданием самостоятельно. Примерно столько же россиян готовы с радостью помогать ребенку с уроками, пока он маленький - 30%.

Чаще всего помощь ученикам нужна при выполнении математики (72%) и русского языка (70%). За ними идут иностранный язык (50%), чтение (36%), природоведение (19%) и алгебра (19%). В среднем родители тратят около двух часов в день, чтобы сделать уроки вместе с детьми.

Самостоятельно школьники выполняют домашнее задание в течение двух- трех часов. Больше трех часов занимаются 17% школьников. По словам родителей, у их детей остается также два-три часа на посещение дополнительных секций.

Опрос проводился среди 8 200 пользователей проекта Mail.ru Дети. Большинство респондентов (72%) родители одного ребенка. Более половины детей (67%) опрошенных учатся в начальной школе.

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