2018-12-05T11:03:36+03:00
Политика

Лавров проведет переговоры с Могерини и главой МИД ФРГ на полях СМИД ОБСЕ

Заседание пройдет с 6 по 7 декабря в Милане
Сакина НУРИЕВА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с Могерини и главой МИД ФРГ на полях СМИД ОБСЕ.Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с Могерини и главой МИД ФРГ на полях СМИД ОБСЕ.Фото: REUTERS
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Глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания СМИД ОБСЕ (Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) проведет переговоры с генсеком организации Томасом Гремингером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Она добавила, что во время заседания, которое пройдет с 6 по 7 декабря в Милане, Лавров также планирует провести беседу с министрами иностранных дел Ватикана, Норвегии, Киргизии. По словам Захаровой, настоящий момент прорабатывается встреча министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что глава МИД Германии намерен встретиться с Лавровым и Климкиным в рамках ОБСЕ.

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