СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-05T12:53:23+03:00

Южная Корея и КНДР подадут заявку на совместное проведение Олимпийских Игр в 2032 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сеул и Пхеньян в феврале подадут в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года. Об этом сообщило Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи.

В середине февраля 2019 года представители двух корейских государств посетят штаб-квартиру МОК в швейцарской Лозанне, в ходе визита они намерены передать заявку об участии.

Сообщается, что ранее планировалось сделать это в январе, но Пхеньян сразу не смог подтвердить график. Дату 15 февраля предложил президент МОК Томас Бах.

Швейцарию посетят министры спорта Северной и Южной Кореи и главы национальных олимпийских комитетов.

Ожидается также, что в ходе поездки стороны обсудят возможность формирования совместных команд и совместного прохода спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады в Токио 2020 года.

Напомним, феврале на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года сборные Южной и Северной Кореи прошли под общим флагом.