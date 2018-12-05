2018-12-05T12:53:23+03:00
В мире

Южная Корея и КНДР подадут заявку на совместное проведение Олимпийских Игр

Швейцарию посетят министры спорта и главы национальных олимпийских комитетов
Сакина НУРИЕВА
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Южная Корея и КНДР подадут заявку на совместное проведение Олимпийских Игр в 2032 году.Южная Корея и КНДР подадут заявку на совместное проведение Олимпийских Игр в 2032 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сеул и Пхеньян в феврале подадут в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года. Об этом сообщило Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи.

В середине февраля 2019 года представители двух корейских государств посетят штаб-квартиру МОК в швейцарской Лозанне, в ходе визита они намерены передать заявку об участии.

Сообщается, что ранее планировалось сделать это в январе, но Пхеньян сразу не смог подтвердить график. Дату 15 февраля предложил президент МОК Томас Бах.

Швейцарию посетят министры спорта Северной и Южной Кореи и главы национальных олимпийских комитетов.

Ожидается также, что в ходе поездки стороны обсудят возможность формирования совместных команд и совместного прохода спортсменов во время церемонии открытия Олимпиады в Токио 2020 года.

Напомним, феврале на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года сборные Южной и Северной Кореи прошли под общим флагом.

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