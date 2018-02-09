2018-02-09T15:42:34+03:00
Спорт

Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом

Спортсмены двух стран объединились в рамках Олимпийских игр впервые
Екатерина БОЛГОВА
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Общий флаг Южной и Северной Кореи представляет собой силуэт Корейского полуострова на белом фонеОбщий флаг Южной и Северной Кореи представляет собой силуэт Корейского полуострова на белом фонеФото: REUTERS
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В пятницу, 9 февраля, на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года прошли под общим флагом сборные Южной и Северной Кореи. Спортсмены двух стран объединились в рамках Олимпиады впервые. Общий флаг представляет собой силуэт Корейского полуострова на белом фоне.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, во время церемонии открытия Олимпиады произошел исторический момент - сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон обменялась рукопожатиями с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя руководителя органа Трудовой партии, отвечающего за пропаганду и агитацию, находится в Пхенчхане в качестве члена олимпийской делегации. Вместе с ней на Олимпиаду прибыл и формальный глава КНДР Ким Ён Нам, который ранее также пожал руку Мун Чжэ Ину.

Также ранее под 55 номером вышла сборная России, выступающая на этой Олимпиаде под нейтральным олимпийским флагом и названием "Олимпийские атлеты России" (ОАР). Олимпийский флаг перед нашими спортсменами несла девушка-волонтер.

Следите за онлайн-трансляцией церемонии открытии Олимпийских игр 2018 года.

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