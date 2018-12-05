Первый тайм матча Локомотив - Рубин завершился вничью 0:0

СЕГОДНЯ 20:20 2018-12-05T20:20:09+03:00

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В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился первый тайм четвертьфинала Кубка России по футболу, в котором играют "Локомотив" и казанский "Рубин". Это первый из двух поединков на данной стадии турнира между двумя окмандами. И стартовые 45 минут голов пока что не принесли.

Два клуба ушли на перерыв при счете 0:0 на табло. В целом, особо опасных моментов у ворот двух команд не было. Однако же, из-за травмы досрочно покинул поле у "Локомотива" защитник Борис Ротенберг. А вот у "Рубина" не смог доиграть первую половину матча Вячеслав Подберезкин. Оба тренера двух клубов провели оперативные замены - у "Локо" на поле вышел Жемалетдинов, а у "Рубина" - Дмитрий Полоз.

В поединке наступил перерыв и через 15 минут встреча будет возобновлена. Победитель проходит в полуфинал Кубка России по сумме двух игр. Ответный матч пройдет в Казани 24 февраля будущего года.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию встречи Локомотив - Рубин.