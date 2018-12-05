Первый тайм матча Спартак - Урал завершился вничью 0:0

СЕГОДНЯ 20:25 2018-12-05T20:25:03+03:00

"Спартак" пока что не забил голов в игре с "Уралом". Фото: REUTERS

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В Москве на поле стадиона "Открытие Арена" завершился первый тайм четвертьфинального поединка Кубка России, в котором играют столичный "Спартак" и екатеринбургский "Урал". Стартовые 45 минут встречи не принесли зрителям забитых голов. И на первый перерыв в матче клубы ушли при счете 0:0 на табло.

Поединок, который проходит сегодня, 5 декабря, в столице - первый из двух запланированных между этими двумя клубами. В нынешнем сезоне изменился регламент поединков в Кубке России и начиная со стадии четвертьфинала команды играют по две встречи между собой на поле друг друга. Ответный матч Спартак - Урал пройдет на поле екатеринбуржцев в феврале следующего года.

Напомним, что месяц назад в матче чемпионата России футболисты "Урала" победили "Спартак" со счетом 2:1.

Отметим, что сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Урал.