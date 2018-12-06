Больше всего транспортный налог давит на москвичей, меньше всего на жителей Ингушетии

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-06T08:30:35+03:00

Несмотря на разницу в сумме транспортного налога, дороги в стране почти везде одинаковые Фото: REUTERS

Эксперты вычислили среднюю сумму платежа автомобилистов и пришли к выводу, что сумма налога не отражается на качестве дорог

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Транспортный налог ложится на плачи автомобилистов разным бременем, платить приходится больше не только из-за мощности, но и за счет региона, где используется транспортное средство.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области платят больше всех. В среднем платеж составляет по 5580, 5392 и 4696 рублей соответственно. Легче всех приходится автовладельцам из Кабардино-Балкарии, Тюменской области и Ингушетии, там платежи составляют 829, 726 и 532 рубля соответственно. Если говорить о средней сумме налога по стране, то она составляет 2851 рубль. Несмотря на разницу в сумме налоговых отчислений, дороги в регионах примерно одинаковые, отмечают исследователи из агентства Finexpertiza.

Данный налог должен полностью направляться на ремонт и содержание трасс. Рейтинг движения «Народный фронт» составил свой рейтинг качества дорожного полотна в регионах. Дороги в Санкт-Петербурге и Московской области занимают 49-е и 58-е строчки, тогда как в налоговом рейтинге данные регионы на первых местах.

Лучшие дороги в Тюмени, Майкопе и Белгороде, хотя по налоговым отчислениям регионы находятся на 83-м, 71-м и 40-м месте соответственно.

В Минтрансе планируют получить за 2018 год 14,1 млрд рублей в качестве автоналога. А вот расхождение между уровнем трасс и суммой платежей в ведомстве связывают с разным уровнем благосостояния регионов, пишет газета «Известия».