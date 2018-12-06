Эксперты назвали цвет 2019 года

СЕГОДНЯ 17:23 2018-12-06T17:23:47+03:00

Главным оттенком предстоящего года стал «Живой коралл»

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Американский институт цвета Pantone назвал главный цвет 2019 года. Им стал оттенок под названием «Живой коралл».

«Мягкий оттенок 16-1546 Living Coral излучает желанные, знакомые и энергичные аспекты, характерные для цветов, происходящих из живой природы», - указано в сообщении.

По словам специалистов, использование данного оттенка в социальных сетях вызывает вдохновляющие чувства у пользователей. «Живой коралл» вызывает ассоциации с разноцветными коралловыми рифами.

Наступление цифровых технологий и социальных сетей заставляет людей искать близость с окружающими. Ощущение родства, по мнению экспертов, дарят именно оттенки оранжевого. «Живой коралл» наполняет энергией и заботой.

Отметим, что Pantone Color Institute - это исследовательский центр, который изучает влияние цвета на различные отрасли. Главный цвет он определяет с 2000 года. Главным оттенком уходящего года стал фиолетовый 18-3838 Ultra Violet. Его использовали в своих коллекциях ведущие мировые дома моды.