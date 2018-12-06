2018-12-06T18:49:54+03:00
Политика

Госдума одобрила лишение неприкосновенности депутата Белоусова

Решение в отношении члена партии «Справедливая Россия» поддержали 353 депутата
Алена Басавина
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Госдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенностиГосдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума на заседании в четверг дала согласие на лишение неприкосновенности парламентария Вадима Белоусова. Такое решение в отношении члена партии «Справедливая Россия» приняли 353 депутата.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, против лишения проголосовал 21 парламентарий, воздержались двое.

Генеральная прокуратура еще в июне направила представление о лишении Вадима Белоусова депутатского иммунитета. Поскольку депутат до 22 ноября находился на больничном, рассмотреть этот вопрос в Государственной думе только в декабре.

Решение принимали в закрытом для прессы режиме. Сторону Генпрокуратуры представлял замглавы ведомства Юрий Пономарев.

Известно, что Белоусова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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