2018-12-06T18:26:06+03:00
Происшествия

Снегоуборочный трактор провалился под лед в Одинцово

Доставали машину при помощи спецтехники
Ася РОМАНЧУК
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Снегоуборочный трактор провалился под лед в Одинцово. ФОТО: https://vk.com/odi_cityСнегоуборочный трактор провалился под лед в Одинцово. ФОТО: https://vk.com/odi_city
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Снегоуборочный трактор рухнул под лед на центральном пруду в подмосковном Одинцово. ЧП произошло днем, 6 декабря, а достать технику удалось только спустя несколько часов.

О происшествии городские службы стараются не распространяться, но и без официальных комментариев оказалось множество свидетелей, которые успели не только увидеть всю операцию в деталях, но и запечатлеть ее на камеры телефонов. Снимки, как это бывает обычно, оказались в соцсети и тут же разлетелись по интернету.

Чтобы вытащить трактор из полыньи потребовалось несколько часов: пока нашли кран, пока пригнали его на место, пока убедились, что лед выдержит машину.

- Трактор утонул как раз на том месте, где водитель снегоуборочной машины в эти выходные чуть не задавил ребенка, когда было много народу, ездил как сумасшедший, грубил. Видимо, настигла карма, – сказала горожанка Наталия Кондукторова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Люди рассказывают, что еще с утра было понятно, что лед подтаял и выходить на него небезопасно, а тем более выезжать на тяжелой технике.

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