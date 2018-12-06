Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестер Сити»

СЕГОДНЯ 19:11 2018-12-06T19:40:00+03:00

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Вертолет владельца английского футбольного клуба «Лестер Сити» Вичая Сриваддханапрабхи разбился из-за неисправного рулевого винта. Такой вывод сделала Комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представленные материалы, неисправность трансмиссии рулевого винта привела к тому, что пилот потерял управление. На данный момент причина поломки выясняется.

Напомним, что вертолет таиландского миллионера упал рядом со стадионом King Power в Лестере 27 октября. Пять человек, включая самого бизнесмена, погибли в результате крушения. ЧП случилось спустя полчаса после окончания матча между «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Пять человек, включая самого бизнесмена, погибли в результате крушения.

Стоит сказать, что Вичай Сриваддханапрабха был основателем сети магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free. «Лестер Сити» он приобрел восемь лет назад, при нем клуб впервые в своей истории стал чемпионом Англии.