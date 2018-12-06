В Норвегии в полицейском участке нашли взрывное устройство

6 Дек. 23:04 2018-12-06T23:59:11+03:00

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Среди почтовых пакетов, присланных в один из полицейских участков в пригороде норвежской столицы, обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщила местная полиция. По их словам, бомба была настоящей, и могла нанести ранения людям.

"Это очень серьезное преступное действие. Мы рассматриваем это как нападение на полицию с большим потенциалом нанесения ущерба", - сказал представитель местной полиции Йон Стевен Хасселдаль.

Как уточняется, в среду утром сотрудники, открывая пакет, сочли его подозрительным и вызвали взрывотехников. Половину здания оцепили, сотрудники покинули свои рабочие места. После осмотра специалисты констатировали, что бомба должна была сработать сразу же после вскрытия пакета, передает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Ши, к юго-востоку от Осло. Благодаря бдительности сотрудников полиции, устройство вовремя обнаружили и обезвредили, никто не пострадал. Правоохранители не знают, кто мог отправить посылку. Начато расследование.