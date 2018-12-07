МИД РФ: США стремятся уничтожить контроль над оружием в космосе

СЕГОДНЯ 00:28 2018-12-07T00:28:52+03:00

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Соединенные Штаты демонстрируют стремление полностью разрушить контроль над вооружением в космосе. Такое заявление распространила пресс-служба МИД России.

Такие выводы были сделаны после заседания 5 декабря Генассамблеи ООН, на котором были приняты три российских документа: резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" (НПОК) и "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" (МТДК), а также процедурное решение "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве" (ПГВК).

“Глубокое сожаление вызывает, что в этот раз с США, традиционно выступающими против любых инициатив по ПГВК, впервые полностью солидаризировались такие страны, как Австралия, Великобритания, Венгрия и Франция. Получается, что эти государства под давлением США выступили против собственных национальных приоритетов и выразили пассивное согласие с возможной реализацией заявленных Вашингтоном планов по размещению оружия в космосе”, - говорится в документе на сайте МИД РФ.

Отмечается, что резолюцию НПОК поддержали 128 государств. В ведомстве отметили, что этот документ остается "единственным реально действующим международным инструментом по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

При этом в министерстве выразили разочарование позицией стран Евросоюза в отношении НПОК и ПГВК.

"Они вновь не смогли выразить собственное мнение и предпочли воздержаться. Такое голосование вступает в прямое противоречие с их собственной традиционной линией на поддержку международных усилий по ПГВК", - отметил МИД РФ.

Напомним, сайт kp.ru в начале октября цитировал заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил, что Пентагон приступил к созданию отделения военно-космических сил.