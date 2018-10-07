Пентагон приступил к созданию военно-космических сил США

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-07T15:09:41+03:00

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Министерство обороны Соединенных Штатов приступило к созданию отделения военно-космических сил. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в штате Канзас.

"По моему поручению Пентагон в настоящее время работает над созданием шестого отделения американских ВС — космических сил", - цитирует Fox главу государства.

Напомним, еще в марте этого года Трамп говорил, что рассматривает идею создания космических войск. Такая необходимость была объяснена тем, что в новой национальной стратегии США космос признан зоной военных действий.

Сайт kp.ru писал о том, что изначально президент не воспринимал данную идею серьезно, однако позже изменил свою мнение на совершенно противоположное.

Между тем, в России воздушно-космические силы появились еще в 2015 году.