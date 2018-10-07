2018-10-07T15:09:41+03:00
Политика

Пентагон приступил к созданию военно-космических сил США

Формирование шестого отделения ВС связано с признанием американцами космоса зоной военных действий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство обороны Соединенных Штатов приступило к созданию отделения военно-космических сил. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в штате Канзас.

"По моему поручению Пентагон в настоящее время работает над созданием шестого отделения американских ВС — космических сил", - цитирует Fox главу государства.

Напомним, еще в марте этого года Трамп говорил, что рассматривает идею создания космических войск. Такая необходимость была объяснена тем, что в новой национальной стратегии США космос признан зоной военных действий.

Сайт kp.ru писал о том, что изначально президент не воспринимал данную идею серьезно, однако позже изменил свою мнение на совершенно противоположное.

Между тем, в России воздушно-космические силы появились еще в 2015 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Космонавты вернули пылевой фильтр "Союза" на Землю в рамках расследования
В Москве трое мужчин с ножом напали на сотрудников Росгвардии
В Сеуле надеются, что новый саммит США-КНДР станет решающим в вопросе денуклеаризации
Рэпер Канье Уэст удалил свои аккаунты из Instagram и Twitter
Видео боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на турнире UFC 229 появилось в сети
Стрельба в центре Парижа: два человека получили серьезные ранения
Воробьев ожидает рост цен на жилье в Подмосковье на 10–15%
Главы государств продолжают поздравлять Путина с днем рождения
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора: как прошел бой UFC
Нурмагомедову могут отказать в визе из-за драки после боя с Макгрегором
"Ждем реванша": Макгрегор хочет снова встретиться с Нурмагомедовым на ринге
Нетаньяху договорился с Путиным о встрече
Жена Асада опубликовала фото впервые с начала прохождения курса химиотерапии
Медведев поздравил Путина с днем рождения
На парламентских выборах в Латвии победила партия "Согласие"