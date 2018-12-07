Страны ОПЕК проведут еще одну встречу по сокращению добычи нефти
Картель не смог в четверг договориться о квотах
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Страны ОПЕК снова проведут встречу в Вене по вопросу сокращения объемов добычи нефти. Заседание состоится в пятницу, 7 декабря.
Министры стран-участниц картеля накануне заседали шесть часов, но не смогли придти к консенсусу. Члены ОПЕК соглашаются, что добычу в рамках альянса ОПЕК+ необходимо снизить во избежание переизбытка предложения, но не могут поделить между собой квоты, сообщает ТАСС.
Министры надеются, что консенсус может быть достигнут на завтрашнем заседании, в котором должна принять участие и Россия.