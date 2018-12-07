Президент Чехии раскритиковал разведку за отсутствие шпионских разоблачений
Служба безопасности и информации Чехии профессионально непригодна. Такое заявление сделал президент страны Милош Земан в телеэфире, критикуя годовой отчет ведомства.
“Об этом я говорю на основе своего опыта, опыта человека, который в течение последних шести лет читает отчеты контрразведки”, - сказал он.
Глава государства пожаловался, что СБИ Чехии за последние шесть лет не выявила в стране ни одного иностранного шпиона, а также сообщила ему, что в мусульманской общине республики нет исламистов.
"И вот ее глава, имам, был обвинен в поддержке и финансировании терроризма", - напомнил Земан в эфире телеканала Barrandov.