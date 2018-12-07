Конгресс США продлил финансирование правительства на две недели

СЕГОДНЯ 05:46 2018-12-07T05:46:49+03:00

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Прекращение финансирования правительства США и госорганов отложено на две недели. В четверг Палата представителей, а затем и Сенат Конгресса Соединенных Штатов приняли временный бюджет страны.

Документ позволит Минфину выделять средства на работу ряда госслужб до 21 декабря на текущем уровне. В числе ведомств, находящихся в зависимости от временного бюджета Госдепартамент, министерства юстиции, внутренней безопасности и торговли.

Как передает CNN, чтобы документ вступил вовремя в силу, его должен завизировать президент страны Дональд Трамп. В противном случае, 7 декабря, когда истекает срок действия предыдущего закона о бюджете, правительство будет вынуждено прекратить работу.