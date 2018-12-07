Младенцы и дети оказались подвержены новой эпидемии

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-07T10:58:49+03:00

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Исследователи из США заявили о существовании на Земле новой эпидемии. Это атопический дерматит или экзема, данная болезнь захватывает все больше и больше людей, а возраст заболевших становится все моложе.

В особой группе риска находятся младенцы и маленькие дети. Руководитель исследования Роберт Кирснер отмечает, что процент заболевших среди данной группы особенно велик. Несмотря на то, что сегодня существует огромное количество способов лечения экземы, болезнь принимает формы эпидемии.

Ученые рассмотрели случаи заболевания 8,6 миллионов пациентов по всему миру. Многие из них едва перешагнули отметку в один месяц. За сто лет оказалось, что недугу подвержен каждый десятый человек, а процент заболевания в той или иной возрастной группе разнится.

В зоне риска дети до года – 20% заболевших и взрослые люди, которые перешагнули 50-летний рубеж. А вот у молодежи заболевание приживается плохо, среди 20-летний только 5% болеют экземой, сообщает «Свободная пресса».

- Сейчас назначаются кортикостероиды или иммунотерапия, не более того. А вот препараты, которые могут стать светом в конце тоннеля, только разрабатываются, — отмечает Кирснер.

Ранее московские врачи отметили настоящую эпидемию диатеза в детских садах. Причиной роста числа заболевших могло стать новое экспериментальное меню.