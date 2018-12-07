2018-12-07T10:58:49+03:00
Наука

Младенцы и дети оказались подвержены новой эпидемии

К такому выводу пришли американские ученые
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Американские ученые назвали экзему новой эпидемиейАмериканские ученые назвали экзему новой эпидемиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Исследователи из США заявили о существовании на Земле новой эпидемии. Это атопический дерматит или экзема, данная болезнь захватывает все больше и больше людей, а возраст заболевших становится все моложе.

В особой группе риска находятся младенцы и маленькие дети. Руководитель исследования Роберт Кирснер отмечает, что процент заболевших среди данной группы особенно велик. Несмотря на то, что сегодня существует огромное количество способов лечения экземы, болезнь принимает формы эпидемии.

Ученые рассмотрели случаи заболевания 8,6 миллионов пациентов по всему миру. Многие из них едва перешагнули отметку в один месяц. За сто лет оказалось, что недугу подвержен каждый десятый человек, а процент заболевания в той или иной возрастной группе разнится.

В зоне риска дети до года – 20% заболевших и взрослые люди, которые перешагнули 50-летний рубеж. А вот у молодежи заболевание приживается плохо, среди 20-летний только 5% болеют экземой, сообщает «Свободная пресса».

- Сейчас назначаются кортикостероиды или иммунотерапия, не более того. А вот препараты, которые могут стать светом в конце тоннеля, только разрабатываются, — отмечает Кирснер.

Ранее московские врачи отметили настоящую эпидемию диатеза в детских садах. Причиной роста числа заболевших могло стать новое экспериментальное меню.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
"Манчестер Юнайтед" собирается уволить главного Моуриньо
Кремль следит за ситуацией с отменой концертов Хаски и Элджея
В Госдуме приветствуют идею с регистрацией гаджетов
Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до конца года
Песков заявил, что Россия придерживается своих обязательств по ДРСМД
Песков: Путина проинформировали о ситуации с фондом Сокурова
Спутниковые операторы будут транслировать 20 бесплатных каналов
В Афганистане в результате атаки талибов* погибли 14 военных
Серена Уильямс сделала замечание беременной Меган Маркл
Пользователи проекта "Книги в метро" скачали более 100 тысяч изданий за три месяца
Казахстан сократит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+
В Китае хирург потребовал с пациента деньги прямо во время операции
Россиянка облила кислотой священника в Никарагуа
Роскосмос рассчитывает договориться об установке станций ГЛОНАСС в США
Глава исполкома Общероссийского народного фронта уйдет в полпредство ЦФО
В Москве возобновила работу школа, куда ученик принес нож
В китайском руднике нашли необычные следы, которые могли оставить динозавры
Путину подарили гоночный шлем
США продаст Южной Корее зенитные ракеты для ВМС на $300 млн
Украинцы жалуются на постоянные поломки запущенного Порошенко экспресса
США уличили в заимствовании космических технологий СССР
Рада передала Порошенко на подпись закон о прекращении договора о дружбе с РФ
Гендиректором «Главкосмоса» стал Дмитрий Лоскутов