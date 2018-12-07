В Москве возобновила работу школа, куда ученик принес нож

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-07T11:49:32+03:00

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Московская школа №1359 в районе Жулебино, куда накануне девятиклассник принес нож и начал угрожать окружающим, возобновила работу.

"Да, школа работает", - сообщил представитель образовательного учреждения РИА Новости.

Напомним, 6 декабря подросток пришел в школу №1359 и угрожал расправиться с окружающими, после вознамерился причинить вред себе.

Полиция эвакуировала здание образовательного учреждения, с ним долгое время вели переговоры. Успокоить его пытались полиция, психолог, мать мальчика, но удалось это сделать только его дедушке.

Как оказалось, что у мальчика психическое расстройство. Сцену в школе он затеял из-за того, что не хотел ложиться в психиатрию.

Очевидцы рассказали, что ранее он уже угрожал школьному персоналу. Однажды ученик пришел в учреждение без сменки, из-за чего подростка поругали охранник и директор, после этого он заявил, что отрежет охраннику уши.