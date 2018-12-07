2018-12-07T11:35:37+03:00
Политика

Глава исполкома Общероссийского народного фронта уйдет в полпредство ЦФО

Алексей Анисимов займется вопросами развития гражданского общества, взаимодействием с общественными организациями и НКО
Павел ЧЕРНЫШОВ
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«Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Администрации президента России Антон Вайно», - пояснил в пятницу ТАСС источник в Кремле.

Алексей Анисимов возглавлял исполком ОНФ с апреля 2014 года. 29 ноября прошел съезд общественной организации, который принял ряд важных кадровых решений. В частности, был расширен состав центрального штаба ОНФ, увеличено число его сопредседателей с трех до пяти.

Выступая на съезде, президент РФ Владимир Путин поставил перед ОНФ три основные задачи. Первое - это контроль за исполнением нацпроектов и нацпрограмм, которые были обозначены в майском указе, второе - это помощь чиновникам, которые работают «ответственно» и «с душой». Третьим направлением работы, по мнению президента, должно стать участие Народного фронта в выработке приоритетов развития, особенно на региональном уровне. Тогда в пресс-службе Фронта ТАСС заявили, что под эти новые задачи будет меняться и аппарат ОНФ.

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