СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-07T13:12:33+03:00

Кремль следит за ситуацией с отменой концертов Хаски и Элджея Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российских регионах были отменены шоу рэперов Хаски, Элджея и других исполнителей

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В Кремле внимательно следят за ситуацией с отменой музыкальных концертов ряда артистов в России. Об заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Следят очень внимательно", - сказал Песков.

Отметим, что недавно в российских регионах отменили шоу рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона".

В поддержку Хаски рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт под лозунгом "Я буду петь свою музыку".

Ранее на сайте kp.ru появилась реакция музыкантов и поклонников творчества артистов на отмену их концертов в ряде городов России.

Все началось с того, что возмущенные родители подростков, которые особенно увлекаются песнямии таких рэперов, как Хаски и Элджея, выступили против их концертов, испугавшись за своих детей.

В Дагестане в сентябре текущего года запретили концерты Элджея и Егора Крида, которого пользователи соцсетей обвиняли в попытке нарушить религиозные и нравственные нормы республики.

Тем не менее, нашлись и те, кто поддержал артистов.

Так, композитор Игорь Матвиенко заявил, что глупо запрещать музыку различных жанров и стилей.

- Запрещать музыку различных жанров и стилей - это вообще глупо. Речь скорее направлена к людям, которые музыку создают, чтобы они не пропагандировали образ наркотического отдыха в ассоциативном ряду с красивой жизнью. Огромное количество людей гибнет от наркотиков - тот же американский певец Лил Пип. Это вообще бич современного общества. Мат? Да бог с ним, это какой-никакой русский язык. Он такого вреда не несет, как эти любители воспевать красивую наркотическую жизнь, - сказал он.