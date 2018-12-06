Синдром отмены: надо ли запрещать выступления рэп-исполнителей

Помните сцену в фильме «Асса», когда из уха мальчика Бананана милиционер выдергивает серьгу, в которую вставлен портрет его любимой? Потому что не положено. Сейчас все, кто слушает российский рэп, реагируют на запрет концертов примерно так же, как во время просмотра этого эпизода - власть снова запрещает делать то, что нравится. Отмена концерта репера Хаски в Краснодаре спровоцировала митинг на улице, его задержание - масштабный концерт поддержки коллег-музыкантов. «Сегодня слушает он рэп, а завтра...». Знакомо. Когда-то осуждали джаз, шансон, рок. Сегодня пришло время рэпа. Но разве отмена концертов что-то решает - открывай стриминговые сервисы в Сети и слушай. Нпример, по последним данным сервиса «Яндекс. Музыка», в нынешнем году среди самых популярных треков первые места у рэп-исполнителей, а чаще всего пользователи сервиса слушали музыку Элджея, чей альбом «Sayonara Boy X» был признан лучшим рэп-альбом года. И чьи концерты в последние месяцы несколько раз запрещали, потому что родителям стало страшно.

«ЕСЛИ РЭП НЕ ДАСТ МНЕ ДЕНЕГ - Я ОГРАБЛЮ МАГАЗИН»

Родители наконец-то услышали музыку детей. Ведь сегодня не надо рыться в комнате в поисках кассет или дисков, достаточно открыть ВКонтакте или Apple Music и прокрутить плей-лист любимого чада. И прийти в ужас. Как автор нашумевшего «Письма Элджею», написанного от имени мамы школьницы Оли, чья дочка, наслушавшись треков музыканта, начала искать в Сети наркотики, и в конце концов от них же и умерла. К счастью, письмо оказалось художественным вымыслом писателя Александра Бессонова. «Я бы хотела, чтобы у вас родились дети и чтобы они повторили жизненный путь героев песен Элджея. Ведь инструкции вы даете более чем подробные, правда?» - заканчивает «мама Ольги». Автор письма так точно нащупал боль родителей, что после его послания, говорят, и произошла отмена концерта этого 24-летнего исполнителя в Якутске.

Именно родители начали череду запретов выступлений рэп-исполнителей. А нынешние мамы и папы - как раз те, кто взрослел в 80-е и 90-е и прекрасно помнит если не смерти одноклассников и сокурсников от передозировки, теряющих человеческих облик старых друзей, то ужасы в новостях. В октябре прошлого года Генпрокуратура Белоруссии отменила концерт рэпера Фейса из-за жалобы мамы поклонника артиста. 12-летний фанат украл у родительницы деньги на билет и мама решила послушать, на кого они будут потрачены. По словам организаторов выступления, потрясенная женщина позвонила в администрацию города Могилева. После чего концерт промаркировали «16+», а потом и вовсе отменили. «Тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы», - объяснила решение прокуратура.

«Если рэп не даст мне денег - я ограблю магазин

Я зарежу продавщицу, вынесу ее мозги

Старая шалава дай мне кассу»

(из песни Фейса «Если рэп не даст мне денег»).

Вскоре очередь дошла и до российских регионов. В Дагестане в сентябре этого года отменили концерты Элджея и Егора Крида. Звезду «Холостяка» пользователи соцсетей обвиняли в попытке нарушить религиозные и нравственные нормы республики. Полиция призвала к порядку хулиганов, которые не только оскорбляли артиста, но и угрожали ему убийством, а организаторы решили отменить концерт, так как «не могли гарантировать безопасность рэперу». На фоне этого скандала был отменен и концерт Элджея. Позже не состоялся и его концерт в Якутске из-за угроз убийством, которые посыпались на музыканта.

Люди, как мишени в тире.

Они такие тупые,

Я бы мог их убивать

Если бы мне платили.

(Элджей, «Растворитель»)

Уличное выступление Хаски в Краснодаре.

В конце октября прокуратура Нижегородской области отменила выступления Монеточки, Элджея, Ганвеста, музыкантов Jah Khalib и Matrang. А в ноябре грянул большой скандал с запретом концерта Хаски в Краснодаре. Официально Хаски арестовали на 12 суток за то, что он прыгал на чужой машине, и в итоге испортил имущество. Но его защитники настаивали, что артист использовал авто, как сцену, потому что его концерт отменили перед самым началом из-за того, что «кому-то не нравятся его песни». За Хаски вступились даже те люди, которые обычно находятся по разные стороны баррикад - от Захара Прилепина, который напомнил, что певец ездил в Донецк добровольцем и помогал нашим солдатам, до Оксимирона с диаметрально противоположным взглядом на жизнь, телеведущего канала «Россия» Дмитрия Киселева и Ксении Собчак. Задержание побудило рэп-сообщество мобилизоваться и провести в московском «Главклубе» акцию «Я буду петь свою музыку». Оксимирон, Баста и Noize MC стали главными героям концерта. Кстати, Хаски отпустили в тот же день, еще до того, как концерт состоялся.

В Краснодаре власти отменили концерт рэпера Хаски, а сам музыкант был арестован на 12 суток.

Помнишь, ты умерла, и мы твое мясо ели

Что пахло как мумия, забытая в Мавзолее

(Хаски, «Поэма о Родине»)

Сразу же после этого задержали электронную группу IC3PEAK в Новосибирске. По словам участников коллектива, у них искали наркотики. Поклонники же считают, что поводом послужил новый клип группы на песню «Смерти больше нет», где вокалистка обливает себя керосином якобы у Белого Дома в Москве. Кстати, выступление IC3PEAK все же состоялось, но под надзором полиции. А потом еще несколько концертов было отменено.

Я заливаю глаза керосином

Пусть все горит, пусть все горит

(IC3PEAK, «Смерти больше нет»).

Кадр из популярного клипа группы IC3PEAK.

МОГУТ ЛИ ПЕСНИ ДОВЕСТИ ДО БЕДЫ

Большинство наших реперов копирует культуру западных артистов, чьи треки так и сочаться «культом наркотиков». Но может ли хайп на наркотической теме довести до беды? Ученые университета Южной Флориды говорят: да, может. Проведенное ими исследование показало, что у 82 процентов испытуемых на решение попробовать наркотики повлиял хип-хоп и рэп. «Исследователи отметили, что большинство песен в этих жанрах практически рекламируют наркотики, как приложение к вечеринке, которое помогает расслабиться». Сами рэперы, между прочим, тоже нахоятся в группе риска. В прошлом году к праотцам отправился 21-летний Лил Пип, 26-летний хип-хопер Мак Миллер, один из лидеров группы ЛСП Рома Англичанин - все они, говорят, стали жертвами злоупотребления алкоголя и наркотиков.

Можно, конечно, вспомнить рокеров, которые тоже пели про наркотики и суицид. Но тот же самый Вадим Самойлов вел программу, рассказывая о своем негативном опыте и предостерегая поклонников «Агаты Кристи». Самый сознательный из современных рэперов Баста откровенно говорит о своем опыте с запрещенными веществами, называя их злом, призывая отказаться от каких-либо психостимуляторов. У большинства же рэперов отсутствует критическое мышление и попытки отделить себя от лирического героя. «Все что нам нужно - это секс и наркотики». Правда, автор этих строк Jha Khalib на недавнем концерте в Москве заменил эти слова на «кекс и компотики», пояснив, что «теперь следят за всем, что ты делаешь и говоришь». То есть, считай, сделал это под давлением а не потому что считает, что наркотики злом.

МОНТИЗАЦИЯ ПРОТЕСТА

Многие считают, что бороться с музыкой, как и любым самовыражением, нельзя. Но точно ли об этом болит душа у «фрешменов» - как сейчас называют молодых артистов? Или же их протестные тексты гораздо материальней? Кто, кроме пары тысяч поклонников, знал о группе IC3PEAK, а благодаря «моде на протест» они попали в новости и пообрели новых фанатов. Не удивимся, если сейчас артисты будут провоцировать власти для того, чтобы устроить хайп на гонениях, а потом спекулировать на вызванном ажиотаже. Именно для монетизации творчества. У тех же Sex Pistols в свое время прекрасно получилось.

Ведь концерты наших рэперов не повод для их фанатов выйти из-за компьютеров. На клубные выступления того же Хаски в среднем приходит 300 - 400 человек, на электронщиков IC3PEAK - 200-300, на Федука и Элджея - максимум тысяча зрителей. На них не заработать. Зато в интернете эти музыканты пользуются огромной популярностью. Тот же Элджей в прошлом году стал самым прослушиваемым артистом в ВКонтакте - его треки прокрутили более миллиарда раз. А скачивание песен - это миллионные заработки.

Получается запрет концертов - не решение проблемы. А насилие лишь порождает протест, тем более что под гребенку особо ретивых представителей власти попадают и те артисты, где нет вообще никакой крамолы (как тот же Матранг). Остается одна надежда - со временем рэперы смогут понять, что такое гражданская ответственность, и исключат запрещенные вещества и суицидальные темы из своих песен. Или их творчество можно будет слушать лишь тем, кому исполнилось18 лет. Правда, это сработает только с концертами, которые и так стараются маркировать. Рецепта, как быть с музыкой в сети пока ни у кого нет.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Рэпер Баста:

- Каждый творческий человек должен иметь возможность делиться своим искусством, тем, что он создает в формате, не ограничивающем свободу, если он не вступает в конфликт с законом.

Композитор Игорь Матвиенко:

- Запрещать музыку различных жанров и стилей - это вообще глупо. Речь скорее направлена к людям, которые музыку создают, чтобы они не пропагандировали образ наркотического отдыха в ассоциативном ряду с красивой жизнью. Огромное количество людей гибнет от наркотиков - тот же американский певец Лил Пип. Это вообще бич современного общества. Мат? Да бог с ним, это какой-никакой русский язык. Он такого вреда не несет, как эти любители воспевать красивую наркотическую жизнь. Я не думаю, что у нас можно вводить какие-то регламенты, нужно более тонко к этому подходить, например, следить за Интернет-площадками, которые, хочу заметить, не наши.