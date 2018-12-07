Федеральный перечень школьных учебников сократили почти на 40%

СЕГОДНЯ 22:08 2018-12-07T22:39:50+03:00

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Научно-методический совет по учебникам Министерства образования и науки сократил федеральный перечень учебных пособий на 37%. Теперь в список входит 863 учебника, которые прошли специальную экспертизу и получили положительные экспертные оценки.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, к проведению дополнительной экспертизы привлекли больше 290 экспертов. В совет вошли заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники.

«Мы считаем, что процедура экспертизы должна существовать именно в независимом виде, а не проводиться за счёт средств издательств. Прошу, чтобы была зафиксирована наша позиция: ситуация, при которой учебник поступает вместе с рецензией от того же издательства, недопустима», – указала на во время заседания в ведомстве министр Ольга Васильева.

Отметим, что по решению совета в состав федерального перечня вошли учебники, о которых просили родители и педагоги. Среди них учебное пособие по математике для младших классов Людмилы Петерсон.