Федеральный перечень школьных учебников сократили почти на 40%
Научно-методический совет по учебникам Министерства образования и науки сократил федеральный перечень учебных пособий на 37%. Теперь в список входит 863 учебника, которые прошли специальную экспертизу и получили положительные экспертные оценки.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, к проведению дополнительной экспертизы привлекли больше 290 экспертов. В совет вошли заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники.
«Мы считаем, что процедура экспертизы должна существовать именно в независимом виде, а не проводиться за счёт средств издательств. Прошу, чтобы была зафиксирована наша позиция: ситуация, при которой учебник поступает вместе с рецензией от того же издательства, недопустима», – указала на во время заседания в ведомстве министр Ольга Васильева.
Отметим, что по решению совета в состав федерального перечня вошли учебники, о которых просили родители и педагоги. Среди них учебное пособие по математике для младших классов Людмилы Петерсон.