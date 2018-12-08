В США обнаружили самого маленького бычка в мире
В США обнаружили самого маленького бычка в мире – теленка весом с кошку принес на осмотр в ветеринарную клинику при университете штата Миссисипи его хозяин. Фермер опасался, что теленок по кличке Маленький Билл очень болен, поэтому такой мелкий.
Однако, по словам сотрудников клиники, после обследования они пришли к выводу, что животное совершенно здорово. Теперь они регулярно рассказывают о своем необычном пациенте на странице медицинского учреждения в Facebook. Отмечается, что Маленький Билл весит всего четыре с половиной килограмма, что в десять раз меньше нормы.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал об аномально крупном быке фризской породы по имени Никерс, который живет на одной из австралийских ферм. Бык весом полторы тонны и ростом 194 сантиметра отличается на редкость безобидным нравом.