2018-12-08T06:55:19+03:00
Дом. Семья

В США обнаружили самого маленького бычка в мире

Теленка весом с кота назвали Маленький Билл, о его здоровье заботятся ветеринары в штате Миссисипи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Теленок по кличке Маленький Билл весит всего 4,5 кг, что в десять раз меньше нормыТеленок по кличке Маленький Билл весит всего 4,5 кг, что в десять раз меньше нормыФото: Facebook
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В США обнаружили самого маленького бычка в мире – теленка весом с кошку принес на осмотр в ветеринарную клинику при университете штата Миссисипи его хозяин. Фермер опасался, что теленок по кличке Маленький Билл очень болен, поэтому такой мелкий.

Однако, по словам сотрудников клиники, после обследования они пришли к выводу, что животное совершенно здорово. Теперь они регулярно рассказывают о своем необычном пациенте на странице медицинского учреждения в Facebook. Отмечается, что Маленький Билл весит всего четыре с половиной килограмма, что в десять раз меньше нормы.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал об аномально крупном быке фризской породы по имени Никерс, который живет на одной из австралийских ферм. Бык весом полторы тонны и ростом 194 сантиметра отличается на редкость безобидным нравом.

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