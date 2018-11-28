2018-11-28T14:07:03+03:00
Общество

В Австралии обнаружили аномально крупного быка

Животное ростом почти в два метра стало героем соцсетей
Александр ДЖУМАЕВ
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Никерс внушительно возвышается на фоне своих сородичей.Никерс внушительно возвышается на фоне своих сородичей.Фото: YouTube
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В кадр одного из репортажей австралийских СМИ попала аномально крупная корова. Животное обитает на ферме, расположенной в штате Западная Австралия.

Гигант Никерс весит почти полторы тонны. Фото: YouTube

Гигант Никерс весит почти полторы тонны.Фото: YouTube

Фото: YouTube

Как оказалось, речь идет о кастрированном быке фризской породы по имени Никерс (Knickers). Семилетнее животное весит практически полторы тонны, а его рост составляет 194 сантиметра.

Хозяин фермы, на которой жил Никерс, изначально планировал пустить быка на скотобойню. Но последнего спасла неожиданная слава – Джефф Майерс принял решение оставить одного из своих подопечных в живых. «Он безобидный, никого не трогает», - приводит слова Майерса BBC. Хозяин животного также отметил, что Никерс изначально был приобретен для того, чтобы выполнять роль быка, возглавляющего стадо.

Внушительные размеры никак не отразились на характере Никерса, он не проявляет агрессии и спокойно бродит вместе с остальными. Фото: YouTube

Внушительные размеры никак не отразились на характере Никерса, он не проявляет агрессии и спокойно бродит вместе с остальными.Фото: YouTube

Фото: YouTube

Следует отметить, что Никерс проживет всю оставшуюся жизнь на ферме, поскольку он слишком крупный для продажи.

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