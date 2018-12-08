Матч Локомотив - Оренбург: Довбня будет в воротах гостей с первых минут

СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-08T16:44:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Футболисты "Оренбурга" сыграют сегодня, 8 декабря, последний матч в календарном году. В Москве они гостят у "Локомотива". И оренбуржцы назвали стартовый состав команды на этот поединок.

В воротах у оренбуржцев - известный по выступлениям в прошлом сезоне за хабаровский СКА голкипер Александр Довбня. Для него это будет четвертый матч в сезоне. И пока что в трех играх при нем - у оренбуржцев две победы.

Стартовый состав гостей: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.

Запасные "Оренбурга": Фролов, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Бреев, Кулишев, Попович, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Оренбург. Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:30 по московскому времени.