Проукраинские активисты хотели сорвать концерт ансамбля им. Александрова в Польше

СЕГОДНЯ 20:40 2018-12-08T20:40:22+03:00

Двое мужчин выбежали на сцену и развернули баннеры с антироссийскими лозунгами

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Проукраинские активисты попытались сорвать концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, который состоялся в минувшую пятницу, 7 декабря, в польском городе Быдгоще.

Инцидент произошел после того, как артисты исполнили песню "Священная война" и продемонстрировали казацкий танец с саблями. Тогда-то на сцену выбежали двое мужчин и развернули плакаты с антироссийскими лозунгами.