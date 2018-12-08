2018-12-08T20:40:22+03:00
Происшествия

Проукраинские активисты хотели сорвать концерт ансамбля им. Александрова в Польше

Двое мужчин выбежали на сцену и развернули баннеры с антироссийскими лозунгами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Проукраинские активисты попытались сорвать концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, который состоялся в минувшую пятницу, 7 декабря, в польском городе Быдгоще.

Инцидент произошел после того, как артисты исполнили песню "Священная война" и продемонстрировали казацкий танец с саблями. Тогда-то на сцену выбежали двое мужчин и развернули плакаты с антироссийскими лозунгами.

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