2018-12-08T21:53:38+03:00
Политика

Трамп выдвинул кандидатуру Милли на пост главы Комитета начальников штабов

Ожидается, что именно он заменит генерала Джозефа Данфорда, который уходит в отставку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Марк Милли (слева)Марк Милли (слева)Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов. Об этом сам глава государства сообщил в своем микроблоге в Twitter.

При этом он подчеркнул, что дата назначения пока не определена и будет озвучена позже.

"Я рад объявить о выдвижении на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Милли, который заменит генерала Джозефа Данфорда, уходящего в отставку", - написал Трамп.

Американский лидер также добавил, что благодарен обоим этим людям за их службу Соединенным Штатам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Джозеф Данфорд возглавил Комитет начштабов в 2015 году. До этого назначения он являлся командующим Корпусом морской пехоты и начальником международных сил по содействию безопасности в Афганистане.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты по нескольким направлениям
Ципрас написал статью о своей поездке в Москву
Чубайс заявил, что россиянам стоит поблагодарить олигархов
В полиции Италии назвали причину гибели людей при давке в ночном клубе
"Желтые жилеты" провели протестную акцию в Ницце
Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 737 человек
Проукраинские активисты хотели сорвать концерт ансамбля им. Александрова в Польше
Не менее 11 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Индии
Члены движения "желтые жилеты" столкнулись с полицией в Брюсселе
Великобритания усилит свое военное присутствие в Эстонии
Генсеком немецкого ХДС стал Пауль Цимиак
Китай пригрозил Канаде "тяжкими последствиями" из-за задержания финдиректора Huawei
"Локомотив" вырвал победу у "Оренбурга" 2:1 в матче 17 тура чемпионата России
Не менее 30 человек пострадали в ходе протестов в Париже
Трамп остался доволен лозунгами протестующих во Франции
Порошенко призвал закрыть порты США и Европы для российских судов
Матч Локомотив - Оренбург: гости выигрывают 1:0 после первого тайма матча ЧР
Путин позвонил тяжело больной девочке, чье желание исполнил
Путин призвал чиновников не хамить людям и не пренебрегать ими
Солсбери потратит $630 тысяч на восстановление имиджа после дела Скрипалей
Полиция Парижа применила водометы против протестующих