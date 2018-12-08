Трамп выдвинул кандидатуру Милли на пост главы Комитета начальников штабов
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов. Об этом сам глава государства сообщил в своем микроблоге в Twitter.
При этом он подчеркнул, что дата назначения пока не определена и будет озвучена позже.
"Я рад объявить о выдвижении на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Милли, который заменит генерала Джозефа Данфорда, уходящего в отставку", - написал Трамп.
Американский лидер также добавил, что благодарен обоим этим людям за их службу Соединенным Штатам.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Джозеф Данфорд возглавил Комитет начштабов в 2015 году. До этого назначения он являлся командующим Корпусом морской пехоты и начальником международных сил по содействию безопасности в Афганистане.