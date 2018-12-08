Трамп выдвинул кандидатуру Милли на пост главы Комитета начальников штабов

СЕГОДНЯ 21:39 2018-12-08T21:53:38+03:00

Ожидается, что именно он заменит генерала Джозефа Данфорда, который уходит в отставку

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов. Об этом сам глава государства сообщил в своем микроблоге в Twitter.

При этом он подчеркнул, что дата назначения пока не определена и будет озвучена позже.

"Я рад объявить о выдвижении на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Милли, который заменит генерала Джозефа Данфорда, уходящего в отставку", - написал Трамп.

Американский лидер также добавил, что благодарен обоим этим людям за их службу Соединенным Штатам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Джозеф Данфорд возглавил Комитет начштабов в 2015 году. До этого назначения он являлся командующим Корпусом морской пехоты и начальником международных сил по содействию безопасности в Афганистане.