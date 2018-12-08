2018-12-08T22:17:25+03:00
Политика

Чубайс заявил, что россиянам стоит поблагодарить олигархов

По мнению председателя правления "Роснано", именно бизнесмены "отстроили страну"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Чубайс заявил, что россияне должны поблагодарить бизнесменовЧубайс заявил, что россияне должны поблагодарить бизнесменовФото: Тимур ХАНОВ
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Россияне должны быть благодарны бизнесменам за то, что они сделали для страны. Такое мнение озвучил председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе дискуссии "Бизнес – общество – власть: старые проблемы, старые ожидания" на полях Общероссийского гражданского форума.

Он подчеркнул, что именно люди, называемые олигархами, "отстроили страну" заново, восстановили все "безнадежно обрушившиеся" предприятия и вернули гражданам зарплаты.

"Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать "спасибо" бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране", - сказал Чубайс.

При этом, по его мнению, ожидать того, что россияне все же "дозреют" и поблагодарят олигархов, не стоит.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Чубайс лишился имущества на миллиард рублей. Именно в такую сумму сам председатель правления оценил ущерб, нанесенный ему бывшим деловым партнером Ильей Сучковым.

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