У Чубайса украли имущества на миллиард

28 Дек. 15:45 2017-12-28T19:40:06+03:00

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Миллиард рублей - в такую сумму Анатолий Чубайс оценил ущерб, который нанес ему бывший деловой партнер Илья Сучков.

Суть истории такова. Несколько лет назад нынешнему главе «Роснано» принадлежала швейцарская компания SFO Concept AG. Через нее он вел свои инвестиционные дела. В частности, строил нашпигованный новейшей электроникой дом в знаменитом писательском поселке Переделкино - прямо напротив дачи Пастернака. Это в Одинцовском районе Подмосковья. Площадь строения у Чубайса - 2600 кв. метров, побольше, чем у Пастернака. Кроме того, на участке есть два гостевых дома, домик охраны и другие сооружения.

Однако в 2013 году вступил в силу закон, запрещающий чиновникам и главам госкомпаний иметь зарубежные активы. Пришлось Чубайсу избавляться от иностранной фирмы. Ее оформили на одного из ближайших помощников Чубайса - Илью Сучкова, чей отец работал с реформатором еще в Госкомимуществе, а брат Игорь в течение последних 17 лет был у Чубайса советником. Понятно, что со всем принадлежащим фирме имуществом. В том числе и домиком в Переделкине. Дальше мнения сторон расходятся...

Сучков утверждал: мол, компания потратила кучу денег, чтобы достроить дом, брала кредиты. Выставили Чубайсу ценник на 36,5 млн долларов, а тот не хочет платить. У главы «Роснано» другая версия: якобы строил он на свои кровные. Но его бывшая фирма нарушила договоренности, переписала собственность на себя и теперь хочет стрясти с него больше, чем положено. По его оценке дом стоит гораздо меньше - около $12 млн.

- В последнее время я регулярно становлюсь объектом шантажа со стороны этой «чудесной» компании. Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров с угрозой их публикации, — заявил Чубайс.

Глава «Роснано» обратился в правоохранительные органы. Сейчас ведется следствие по делу о мошенничестве.

- Общая сумма ущерба по уголовному делу составляет около миллиарда рублей, включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья, - заявил ТАСС адвокат Вячеслав Макаров. Он представляет интересы другого фигуранта этого дела — члена партии «ПАРНАС» Мусы Санаева, которого считают подельником Сучкова и обвиняют в краже имущества у Чубайса на 68 млн. рублей.

Сейчас и Сучков, и Санаев находятся под арестом. Как и земельный участок с домом, построенном в скандинавском стиле.

КСТАТИ

Вся прибыль "Роснано" - это валютные спекуляции и проценты по вкладам

Разбираемся, что стоит за фразой Чубайса "У нас очень много денег. Их просто вот совсем много". Странно слышать из уст главы госкорпорации, что у них денег - лопатой греби и давай по две премии выписывай! (подробности)