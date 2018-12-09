В США назвали четыре вида смертоносного оружия России

СЕГОДНЯ 08:05 2018-12-09T08:08:49+03:00

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Американский журнал The National Interest (NI) назвал четыре вида смертоносного оружия России, с которым «НАТО не захочет связываться».

В частности, издание отметило танки Т-72Б3 и Т-90А. Дело в том, что эти боевые машины имеют улучшенную защиту от противотанкового вооружения, усовершенствованные орудия, тепловизоры и боеприпасы, что дает им возможность легко уничтожить технику западных стран в бою на ближних дистанциях. Главное же преимущество Т-72Б3 и Т-90А, по мнению авторов вышедшей в NI статьи, в том, что они весят гораздо меньше американских.

Также издание упоминает реактивную систему залпового огня «Смерч» калибром 300 миллиметров и комплексы «Искандер», ракеты которого обладают «страшной» 680-килограммовой боеголовкой.

А верхом развития российских сил ПВО The National Interest называет зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400, с помощью которой можно отслеживать и атаковать до 36 самолетов одновременно на расстоянии 400 километров.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее журнал The National Interest составил рейтинг самых опасных российских кораблей. Первое место тогда досталось атомному ракетному крейсеру «Петр Великий».