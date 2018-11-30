В США составили рейтинг самых опасных российских кораблей

СЕГОДНЯ 04:32 2018-11-30T04:32:13+03:00

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Американский журнал The National Interest (NI) составил рейтинг «самых смертоносных» кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Так, возглавил его атомный ракетный крейсер «Петр Великий», который, как пишет издание, создан специально для «преследования и нейтрализации американских авианосцев».

На второй строчке оказался крейсер проекта 1164 «Москва» (бывший «Слава»), который, по мнению составителей рейтинга, также «очень опасен для американских авианосных групп».

Третьим в списке стал корвет «Сообразительный», который оборудован противолодочным комплексом «Пакет-НК», не имеющим аналогов в мире. Следом идет эскадренный миноносец «Настойчивый», вооруженный противокорабельными ракетами П-270 «Москит».

А пятое место досталось тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», который, по оценке американского издания, «остается серьезной угрозой» для противников.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее журнал The National Interest составил рейтинг «самых опасных боевых винтовок на планете Земля». В частности, в топ-5 вошел модернизированный российский автомат Калашникова (АК-47М).