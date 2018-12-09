2018-12-09T09:48:11+03:00
Политика

Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам

Суда примут участие в военно-морских учениях «ИНДРА НЭВИ-2018»
Дарья ИВАШКИНА
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Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Фото: штаб ТОФ РоссииБольшой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Фото: штаб ТОФ России
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В воскресенье, 9 декабря, появилась информация о том, что корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ зашли в индийский порт Вишакхапатнам.

Как уточнили в пресс-службе ТОФ России, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли к индийским берегам для участия в российско-индийских военно-морских учениях «ИНДРА НЭВИ-2018». Ожидается, что главной темой этих маневров станет военно-морское взаимодействие двух стран для защиты судоходства и экономической деятельности на море.

«В целях дальнейшего укрепления военного сотрудничества между ВМФ России и ВМС Индии в период визита будет проведено запланированное ранее двустороннее российско-индийское военно-морское учение "ИНДРА НЭВИ-2018"», - цитирует сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году учения «ИНДРА НЭВИ» впервые проходили на полигонах Приморского края и морских полигонах ТОФ.

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