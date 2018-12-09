В России стали чаще брать взятки

СЕГОДНЯ 11:24 2018-12-09T11:24:41+03:00

Подобного рода преступления чаще всего совершаются в Москве и Ростовской области

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По данным Генпрокуратуры РФ, в 2018 году в нашей стране стали брать взятки почти на 10% чаще, чем в 2017-м. Так, с января по октябрь текущего года был зарегистрирован 3171 случай получения взятки, в прошлом же году таких случаев было 2899.

Причем, как выяснилось, подобного рода преступления чаще всего совершаются в Москве и Ростовской области. Кроме того, немало взяточников в Московской и Челябинской областях и в Краснодарском крае.

Также в генеральной прокуратуре РФ заметили, что общая численность коррупционных преступлений увеличилась на 1,9%. По данным портала правовой статистики crimestat.ru, за первые десять месяцев 2018 года было совершено 27 143 такого рода преступлений.

Отметим, в это воскресенье, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией.