Пропавшая участница «Мисс Вселенная-2018» благополучно добралась до Таиланда

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-09T12:25:34+03:00

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Некоторое время назад появилась информация о том, что претендентка на титул «Мисс Вселенная-2018» от Сьерра-Леоне Эстер Бангура исчезла по пути в Таиланд, где 16 декабря должен пройти финал конкурса.

Как отмечалось, девушка решила отправиться к месту проведения мероприятия на корабле, тогда как все ее конкурентки полетели туда на самолете. При этом она должна была прибыть в Бангкок 5 декабря. Однако этого не произошло, и несколько дней от конкурсантки вообще не было вестей.

Но, к счастью, все закончилось благополучно. Девушка добралась-таки до пункта назначения. В сети уже появилась ее фотография у входа в гостиницу Dusit Thani в Бангкоке.

Между тем, как сообщается в официальном Instagram «Мисс Вселенная Сьерра-Леоне», Эстер Бангура решила не участвовать в финале конкурса и приехала в Таиланд просто поддержать мероприятие. Также девушка уже поблагодарила всех «за поддержку и беспокойство».