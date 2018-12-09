2018-12-09T17:37:42+03:00
Общество

Захарова показала "резиденцию" сапсанов в шпиле здания МИД

Следы присутствия хищных птиц обнаружили во время реконструкции высотки и решили сделать для них специальный домик [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сапсаны являются довольно редким явлением для МосквыСапсаны являются довольно редким явлением для МосквыФото: Олег УКЛАДОВ
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова провела небольшую экскурсию по зданию ведомства в Москве и показала журналистам небольшой домик в шпиле, который был оборудован специально для сапсанов.

Дипломат рассказала, что следы присутствия хищных птиц были обнаружены еще во время реконструкции старинной высотки. В результате было решено не прогонять сапсанов, а сделать для них небольшое жилище в виде металлического ящика с окошком и выходом на улицу.

"Это большая редкость для города. После того как шпиль был реконструирован, для них построили специальный домик, резиденцию, я бы сказала, исходя из советов орнитологов", - сказала Захарова в эфире программы "Дачный ответ" на НТВ.

При этом она подчеркнула, что, согласно наблюдениям специалистов, птицы действительно посещают сделанное специально для них жилище (на видео с 14.05).

Захарова показала домик сапсанов в шпиле МИД.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году охранять небо над Кремлем доверили краснокнижным соколам-сапсанам.

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