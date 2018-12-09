Захарова показала "резиденцию" сапсанов в шпиле здания МИД
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова провела небольшую экскурсию по зданию ведомства в Москве и показала журналистам небольшой домик в шпиле, который был оборудован специально для сапсанов.
Дипломат рассказала, что следы присутствия хищных птиц были обнаружены еще во время реконструкции старинной высотки. В результате было решено не прогонять сапсанов, а сделать для них небольшое жилище в виде металлического ящика с окошком и выходом на улицу.
"Это большая редкость для города. После того как шпиль был реконструирован, для них построили специальный домик, резиденцию, я бы сказала, исходя из советов орнитологов", - сказала Захарова в эфире программы "Дачный ответ" на НТВ.
При этом она подчеркнула, что, согласно наблюдениям специалистов, птицы действительно посещают сделанное специально для них жилище (на видео с 14.05).
Захарова показала домик сапсанов в шпиле МИД.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году охранять небо над Кремлем доверили краснокнижным соколам-сапсанам.