2018-12-09T19:48:41+03:00
Происшествия

Украинец пытался провезти в Россию около миллиона рублей в ботинках

Пограничники изъяли незадекларированную валюту, а самого мужчину передали "компетентным органам"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Из-под стелек в ботинках мужчины пограничники достали пачки денег. Фото: Госпогранслужба УкраиныИз-под стелек в ботинках мужчины пограничники достали пачки денег. Фото: Госпогранслужба Украины
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В минувшую субботу, 8 декабря, в украинском пункте пропуска "Журавлевка" был задержан 46-летний мужчина, который пытался провезти в Россию около миллиона рублей. Об инциденте сообщили в Госпогранслужбе незалежной.

Отмечается, что гражданин привлек внимание пограничников, поскольку слишком нервничал. В результате было решено досмотреть его личные вещи. В ходе осмотра обуви мужчины из-под стелек изъяли пачки "незадекларированной валюты", которая была изъята на месте.

"Лицо передано компетентным органам", - подчеркивается на сайте ведомства.

Стоит отметить, что в конце октября этого года еще одного украинца задержали в районе пограничного пункта "Чонгар". Мужчина пытался провезти в Крым 150 граммов "успокоительной" марихуаны, однако служебная собака учуяла неладное, передает сайт kp.ru.

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