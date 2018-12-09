Более 600 спецмашин задействовано в уборке снега в Подмосковье
Дорожные службы Московской области продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. В настоящий момент в уборке снега на подмосковных улицах задействовано более 600 специализированных машин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"За период с 8 утра по настоящее время производственные комплексы ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядные организации обработали песко-соляной смесью 8,6 тыс. км и очистили от снега 4 тыс. км региональных дорог области", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МТДИ по МО во "Вконтакте".
Отмечается, что дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. После очистки проезжей части снегоуборочные работы пройдут также на остановках общественного транспорта, тротуарах и парковках.
Сайт kp.ru писал о том, что 9 декабря и ночью 10 декабря в Москве ожидается гололед, мокрый снег и его налипание на ветки деревьев и провода.
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