МЧС предупредило о снегопаде и гололеде в Москве

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-09T13:07:24+03:00

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В воскресенье, 9 декабря, МЧС России предупредило москвичей о неблагоприятных погодных условиях. Так, до утра понедельника в столице ожидаются сильный снег и гололед, которые создадут повышенный риск ДТП на дорогах.

«По информации Росгидромета, в течение дня и вечера 9 декабря, а также ночью 10 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МЧС РФ.

В связи с этим в спасательном ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также воздержаться от внезапных маневров. Пешеходов же попросили быть более бдительными, аккуратными и взаимовежливыми.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее синоптики рассказали о «снежном ударе», который ждет москвичей в это воскресенье. Тогда отмечалось, что к утру понедельника снежный покров в городе вырастет с 14-ти до 17-19 сантиметров.