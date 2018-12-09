2018-12-09T20:43:44+03:00
Политика

Новая глава ХДС намерена пересмотреть миграционную политику Меркель

Данный вопрос будет поднят в ходе обсуждения с экспертами в январе 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрАннегрет Крамп-КарренбауэрФото: REUTERS
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Немецкий политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая накануне сменила канцлера Германии Ангелу Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза, сообщила о намерении пересмотреть миграционную политику своей предшественницы.

Отмечается, что данный вопрос будет поднят в ходе обсуждения с экспертами в январе 2019 года. Выработанные в ходе переговоров конкретные шаги в будущем войдут в программу ФРГ в рамках выборов в Европарламент, передает газета Bild am Sonntag.

Напомним, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым председателем правящей партии в минувшую пятницу, 7 декабря. За политика проголосовали 517 делегатов (51,75%), в то время как ее главный соперник Фридрих Мерц получил 482 голоса (48,25%).

Сайт kp.ru писал о том, что изначально 56-летняя Крамп-Карренбауэр позиционировала себя как сторонницу массовой миграции.

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